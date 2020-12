Zelena luč za Pfizerjevo cepivo v EU: cepljenje se pričenja 27. decembra

V Slovenijo bo cepivo prispelo 26. decembra, prejeli bomo 9745 odmerkov, prav toliko ljudi bodo z njim tudi cepili. Za drugi odmerek, ki ga je treba prejeti v 21 dneh, pa bo na voljo naslednja pošiljka cepiva. Cepljenje se bo pri nas, tako kot v ostalih članicah Evropske unije, začelo 27. decembra in bo trajalo do vključno 29. decembra. Po odobritvi Evropske agencije za zdravila mora uporabo cepiva potrditi še Evropska komisija, kar je zgolj formalnost. V začetku januarja pa se pričakuje tudi dovoljenje za uporabo cepiva, ki so ga razvili pri Moderni.