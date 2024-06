Zeleni teden: S kolesom do sestrske televizije RTL v Zagreb

Kolesarji so se pogumno in brez strahu odpravili na dolgo pot. "Če je včeraj Roglič zdržal, bomo tudi mi," je ekipo spodbujala Aleksandra Gajič , edina ženska članica odprave.

"Čaka nas slabih 160 kilometrov in lepo vreme," je pred odhodom optimistično dejal Miha Kirn , vodja ESG CME Adria in eden od pobudnikov kolesarske odprave.

V zgodnjih jutranjih urah se je osem zaposlenih na POP TV obleklo v kolesarsko opravo, se zavihtelo na kolesa in odpravilo s Kranjčeve 26 v Ljubljani proti sestrski televiziji RTL v Zagrebu. S tem so na simboličen način "pognali" Zeleni teden, ki ga med 10. in 16. junijem obeležujemo na naši medijski hiši.

Približno šest ur pozneje so naši kolesarji prispeli do slovensko-hrvaške meje, na poti so si privoščili le krajše postanke. Kljub muhastemu vremenu na delih poti, so jo odnesli le z manjšo poškodbo kolesarke, ko jo je spodneslo s ceste. Vseh osem pa je v enem kosu malo pred 15. uro popoldne prispelo na cilj.

Sicer pa so vsi zaposleni, ki so danes v službo prišli s kolesom, za nagrado in spodbudo prejeli prigrizek. Prav tako so lahko svoje kolo brezplačno servisirali. Podjetje pa trajnostne načine mobilnosti spodbuja tudi z letno naročnino na izposojo električnih koles.