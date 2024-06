Zeleni teden: zbrali odeje in poskrbeli za udobje živali v zavetišču

Kaj naredite s starimi, odsluženimi odejami, pa blazinami in brisačami? Eden od načinov, da ne končajo na smetišču, pač pa so še vedno v uporabi, je, da jih podarite bližnjemu zavetišču za živali. In Zeleni teden, ki ga imamo te dni na naši medijski hiši, je bil povod za to, da smo enega od studiev danes spremenili v izmenjevalnico oblačil, z zbranimi odejami pa poskrbeli za večje udobje živali v zavetišču.