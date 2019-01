Novi kongresniki na prvi delovni dan Trumpu niso potrdili milijard za gradnjo zidu

Prvi dan sklica novega 116. ameriškega kongresa, katerega sestava se bo zapisala v zgodovino zaradi rekordnega števila izvoljenih ženskih kongresnic , so demokrati izpolnili obljubo in potrdila zakonska predloga za obnovo financiranja vladnih agencij, za katere letošnji proračun še ni potrjen. Bela hiša ni pripravljena na kompromis, dokler predsednik Donald Trump ne dobi 5,6 milijarde (4,91 milijarde evrov) sredstev za gradnjo zidu na meji z Mehiko.

Danes nov sestanek med Trumpom in kongresnimi voditelji

Z 241 glasovi proti 190 je bil potrjen tudi predlog o potrditvi proračuna do 30. septembra za vse ostale agencije, kot so ministrstvo za kmetijstvo, zunanje zadeve, pravosodje, notranje zadeve in druga. Trump zavrača potrditev tudi tega predloga, ki ga je senat potrdil prav tako že lani. Danes naj bi bil v Beli hiši nov sestanek o obnovi financiranja vlade med Trumpom in kongresnimi voditelji.

Ideja o postavitvi zidu na meji, za katerega bi plačala Mehika, je bila Trumpova priljubljena predvolilna obljuba leta 2016, čeprav je tudi njegovi podporniki večinoma niso jemali resno. Všeč jim je bilo, ker poudarja nevarnost nezavarovane meje in nezakonitega priseljevanja v ZDA. Od 22. decembra lani je zid postal za Trumpa in republikance vprašanje političnega preživetja. Vendar pa mora vsak zakon o proračunski porabi po ustavi izvirati iz predstavniškega doma, kjer imajo večino demokrati.