Zelenski Černobil razglasil za uradno turistično atrakcijo

Zelenski je novo strategijo napovedal ob slavnostnem odprtju novega kovinskega sarkofaga v Černobilu, s katerim so dodatno zaščitili reaktor štiri, da bi preprečili nadaljnje uhajanje radioaktivnih snovi iz uničene sredice. Kovinski sarkofag je težak 36.000 ton in je visok 108 metrov. Stal je 1,5 milijard evrov, sredstva pa je prispevala Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) oziroma 45 držav. Struktura je dovolj močna, da bi vzdržala tudi divjanje tornada, življenjska doba pa naj bi bila vsaj eno stoletje, so pojasnili na EBRD.

Zelenski je odločen, da bo tako imenovano izključitveno cono spremenil v "eno najbolj rastočih turističnih točk v novi Ukrajini". Prvi korak k tej njegovi viziji je vzpostavitev t. i. "zelenega koridorja" za turiste. Ta naj bi omogočal uraden in varen vstop na območje jedrske elektrarne, meni Sergej Ivančuk, direktor lokalne turistične agencije, ki že od leta 2000 ponuja turistične oglede Černobila. Ivančuk podpira predsednikovo potezo, saj upa, da bo to zmanjšalo birokracijo, ki je potrebna za obisk območja.

Konec korupcije?

Poleg tega pa predsednik upa, da bo priznanje Černobila kot uradne turistične atrakcije pomenilo tudi konec korupcije na območju, saj so številni izkoriščali trenutno stanje in turistom storitve ponujali "na črno". "Nažalost, izključitvena cona je tudi simbol korupcije v Ukrajini," je dejal Zelenski. Varnostniki so namreč pogosto sprejemali podkupnine od turistov v zameno, da z območja odnesejo kakšne kamne ali druge predmete. "Temu bomo zelo kmalu naredili konec. Prenehajmo strašiti turiste in spremenimo izključitveno cono v znanstveni in turistični magnet. Naredimo jo za območje svobode, ki bo postalo simbol nove Ukrajine. Brez korupcije. Brez nepotrebnih prepovedi," je dejal Zelenski.

Nov odlok o Černobilu predvideva razvoj novih turističnih poti, tudi vodnih, gradnjo novih kontrolnih točk in posodobitev obstoječih. Nesmiselne omejitve in prepovedi, kot so prepoved fotografiranja, bodo ukinili, je napovedal predsednik. Izboljšati pa nameravajo tudi komunikacijske povezave.

Območje je zanimivo tudi s stališča narave, ki se je tam po treh desetletjih zapuščenosti, razbohotila. "Černobil je edinstven kraj na planetu, kjer se je narava razživela po globalni katastrofi, ki jo je povzročil človek, kjer je pravo "mesto duhov". Ta kraj moramo pokazati svetu: znanstvenikom, ekologom, zgodovinarjem, turistom," je prepričan Zelenski.