Zelenski: 'Rusija naredi ravno to, česar obtožuje druge'

Rusija, ki ji v Ukrajini ne gre vse po načrtih, trdi, da bi Ukrajina lahko uporabila umazano bombo. Gre za konvencionalno orožje, ki nosi jedrski material. Ukrajinski predsednik je navedbe ruskega obrambnega ministra odločno zavrnil in označil kot absurdne laži ter posvaril, da Rusija naredi ravno to, česar obtožuje druge. Izjavo Sergeja Šojguja so kot nevarno laž zavrnile tudi zahodne države. Združene države Amerike, Velika Britanija in Francija so Moskvo posvarile, naj ne poskuša s kakršnokoli pretvezo stopnjevati konflikta.