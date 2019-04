Zelenski zmagovalec z velikim naskokom: 'Nikoli vas ne bom pustil na cedilu'

Zelenskemu sta za zmago v telefonskem pogovoru že čestitala francoski in poljski predsednik Emmanuel Macron in Andrzej Duda . "Zdaj boste resnično služili ljudstvu,"pa je na Twitterju zapisal britanski zunanji minister Jeremy Hunt.

Zelenskemu sta za zmago v telefonskem pogovoru že čestitala francoski in poljski predsednik Emmanuel Macron in Andrzej Duda.

"Čestitamo novoizvoljenemu predsedniku Vladimirju Zelenskemu,"je na Twitterju sporočilo veleposlaništvu ZDA v Ukrajini.

Po 85 odstotkih preštetih glasovnic je Zelenskega podprlo 73,2, Porošenka, ki je bil ukrajinski predsednik od leta 2014, pa 24,4 odstotka volivcev, kar je bil po poročanju francoske tiskovne agencije nenavaden izid po kampanji, ki se je začela kot šala. A je očitno Zelenskemu uspelo prepričati volivce, ki so bili razočarani zaradi socialnih krivic, korupcije in konflikta s proruskimi separatisti na vzhodu Ukrajine, ki je zahteval približno 13.000 življenj.

"Nikoli vas ne bom pustil na cedilu," je v nedeljo ob objavi vzporednih izidov volitev dejal Zelenski svojim podpornikom. Napovedal je, da bo "ponovno zagnal" mirovna pogajanja s separatisti.

Porošenko priznal poraz

Porošenko je že ob objavi rezultatov vzporednih volitev v nedeljo zvečer priznal poraz in dejal, da bo ostal v politiki. Ocenil je, da izid volitev Ukrajino "pušča v negotovosti".

"Zapustil bom položaj, vendar pa moram odločno poudarili, da ne zapuščam politike,"je dejal. "Novi predsednik bo imel zelo močno opozicijo," je dodal.

Dosedanji predsednik je v tekmi z Zelenskim za predsedniški mandat izgubil v vseh regijah v državi, vključno z zahodnim delom Ukrajine, kjer je Porošenko tradicionalno užival visoko podporo.

Novoizvoljeni ukrajinski predsednik, 41-letni Zelenski, je novinec v politiki in nima nobenih političnih izkušenj, razen tega, da je igral predsednika države v priljubljeni televizijski nanizanki.

V volilni kampanji se je izogibal tradicionalnim predvolilnim zborovanjem in je volivce raje nagovarjal prek družbenih medijev in satiričnih oddaj. Izogibal se je tudi medijev, zato so ga največje medijske hiše v državi med kampanjo pozvale, naj odgovori na njihova vprašanja.