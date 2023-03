Železne ročice operacijskega robota že 1000-krat pomagale ljubljanskim kirurgom

Nima srca ali človeške topline, ima pa natančne roke, ki ljubljanskim kirurgom pridejo še kako prav. Govorimo o operacijskem robotu, ki ga v ljubljanskem UKC uporabljajo od leta 2018, njegove železne ročice pa so opravile že več kot 1000 operacij. Prvo operacijo na danki in debelem črevesju je z njegovo pomočjo opravil abdominalni kirurg Jan Grosek, ki priznava, da sta se tisti dan v zraku operacijske sobe čutila strah in trema, prvič v svoji kirurški karieri je namreč sedel nekaj metrov stran od pacienta. Namesto skalpela in drugega kirurškega orodja pa je v roke prijel dve konzoli, ki niti malo ne spominjata na kirurško orodje.