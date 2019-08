Vsaka nesreča na tirih vsaj za nekaj ur, če ne celo dni, zaustavi promet. In če potnike do cilja v tem primeru pripeljejo z nadomestnimi avtobusi, gre gospodarska škoda v sto tisoče evrov. Pogovarjali smo se z Rokom Svetkom iz družbe Adria Kombi, ki organizira prevoze po železnicah in po Evropi oskrbuje 72 terminalov.