'Želim si le, da bi bilo vse to za nami in da bi ostali zdravi'

Za zdaj se še ni okužila, saj so ves čas v zaščitni opremi, je pa kmalu po tem, ko se je virus pojavil in ji je uspelo reorganizirati urgenco, tako da je delo kljub virusu za okužene in neokužene teklo nemoteno, tudi sama zbolela. Za njimi je res težko leto in tudi spomini niso lepi, pravi.

Kljub temu da je na dopustu, je glavna medicinska sestra mariborske urgence Renata Mlakar danes prišla v službo, preverila, kaj se dogaja, in si vzela čas za pogovor z nami. "V vseh teh mesecih se mi ne dogaja nič drugega kot služba, " pove ter dodaja, da je na stran potisnila tudi svojo družino. Tudi zato, ker je imela pomisleke: "Kaj pa, če sem se mogoče okužila?"

Renata Mlakar: "Težko leto, res težko leto in spomini niso lepi."

Pove, da se tudi njeni sodelavci kdaj pa kdaj zlomijo. "Če je bilo možno, smo takega sodelavca nekaj dni pustili doma, da si je malo odpočil, ali pa smo ga mogoče premestili na drugo lokacijo urgentnega centra, kjer je bilo delo morda manj stresno, da se je popravil in lahko spet deloval normalno,"opisuje stiske zaposlenih. "Zdaj smo vsi pod vplivom adrenalina in se morda to še ne odzraža tako zelo," še dodaja.

Verjame, da bo, ko se bodo spet vrnili v staro življenje, v bolj umirjeno obdobje, marsikdo občutil posledice tega stresnega leta. "Marsikdo bo posledice čutil na svojem zdravju, predvsem na svoji psihi," pravi Mlakarjeva, ki meni, da to velja za vse, ne le za zdravstvene delavce, saj da smo ljudje socialna bitja, na katera bo močno vplivalo tudi zdajšnje pomanjkanje stikov.

Sama si v tem obdobju ni privoščila skoraj nič zasebnega druženja. "V našo hišo v času epidemije ni vstopil nihče razen mojih otrok," pove. Pomanjkanje družabnega življenja rešujejo z druženjem s sosedi na prostem. "Dobimo se zunaj, na zraku, na primerni razdalji. Vidimo se in se pogovarjamo, ampak smo varni drug pred drugim. To se mi zdi sprejemljiv način, ker vsak rabi neko socializacijo," pove.

Cepiti se namerava takoj, ko bo mogoče, saj v cepivu vidi luč na koncu tunela. V novem letu pa si želi le to, da bi bilo to obdobje za nami in da bi ostali zdravi.