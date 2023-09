Ostala brez vsega: v dom, poln blata, se ne moreta več vrniti

Od humanitarnih organizacij in dobre volje sosedov je odvisen tudi starejši par iz Mozirja. Marjan in Elizabeta Kaučič sta v avgustovskih poplavah izgubila vse, prvo noč celo prespala v avtomobilu, nato pa mesec dni v majhnem zabojniku, brez elektrike, vode, stranišča. Danes v svoj dom, poln blata, v katerega se ne bosta mogla več vrniti, vstopata s solzami v očeh. Želiva le streho nad glavo, pripovedujeta, majhen dom, v katerem lahko preživiva še tista leta, ki so nama preostala.