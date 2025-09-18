Svetli način
Želite postati graščak? Na prodaj je Mainlov grad

Črnci, 18. 09. 2025 19.02 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Lara Miklavčič
Si predstavljate, da bi postali graščak? V Črncih v občini Apače je to povsem mogoče, saj lahko za 170 tisočakov kupite čisto pravi dvorec. Na prodaj je Mainlov grad, v katerem je zdajšnji lastnik želel urediti zdravstveno ustanovo ali dom upokojencev. Zakaj Mainlov in kaj imata skupnega svetovno znana kava in kraj Črnci?

KOMENTARJI (5)

Five -O
18. 09. 2025 20.30
+1
Dončić bo kupu sam poklicat ga treba
ODGOVORI
1 0
anjerd
18. 09. 2025 20.13
Tako dolgo bodo čakali. da se bo samo podrlo
ODGOVORI
0 0
bb5a
18. 09. 2025 20.09
+1
Holobu pošlte, on ma dost dnarja...
ODGOVORI
1 0
T-I-T-O
18. 09. 2025 19.46
+1
Jaz pa vam ga pod 700,000€ nebi prodal.Nekoč je rekla žena si lastnik 160 gradov...Moja cena bi bila 700,000€ ,ker ne puščam državi nič,,,
ODGOVORI
1 0
Reality check
18. 09. 2025 19.33
+3
170.000 in verjetno še min 5mil za obnovo
ODGOVORI
3 0
