Slovenija
Želite postati graščak? Na prodaj je Mainlov grad
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Si predstavljate, da bi postali graščak? V Črncih v občini Apače je to povsem mogoče, saj lahko za 170 tisočakov kupite čisto pravi dvorec. Na prodaj je Mainlov grad, v katerem je zdajšnji lastnik želel urediti zdravstveno ustanovo ali dom upokojencev. Zakaj Mainlov in kaj imata skupnega svetovno znana kava in kraj Črnci?
Naslednji članek
Štartaj, Slovenija: na podeželju! vstopa v jubilejno, 10. sezono
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.