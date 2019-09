Zeltweg 2019 – slabo vreme, a še vedno letalski šov superlativov

Zeltweg je bil letos pokrit z gosto oblačno odejo, ki je ovirala marsikatere akrobacije, predvsem hitrih reaktivnih letal, ki potrebujejo jasno vreme ali pa zelo visoko oblačnost, da lahko svoja letala izkoristijo do roba zmogljivosti. Vreme je svojo muhavost pokazalo zadnjo uro šova, ko so se oblaki končno umaknili.

V zraku je bilo moč videti najboljše evropske akrobatske skupine, italijanski Frecce Tricolori, švicarski Patrouille Suisse, ekipo Breitlinga, španski Patrulla Aguila in seveda tudi ekipo The Flying Bulls, ki na Zeltweg vedno pridejo z letalskimi starodobniki, kot so P-38 Lightning, B-25 Mitchell, Douglas DC-6B, ki je bil v lasti Josipa Broza Tita in Chance Vough F4U-4 Corsair.