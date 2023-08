Od kmetije ni ostalo nič: 'Bežal je skozi plaz, pogrezal se je do kolen'

Plaz se je utrgal s hriba, tone materiala so se spustile po pobočju navzdol, rušilo je vse pred seboj, tudi hišo in gospodarsko poslopje, od katerih ni ostalo praktično nič. Domačin Ciril Tostovršnik pripoveduje, da je bilo slišati strašljivo, in dodaja, da je plaz odnesel sestrino hišo. Tiste usodne noči je na srečo ni bilo tam, saj je imela hišo v lasti šele dva dneva in so jo še urejali. Bila pa sta soseda, nadaljuje. "A sta še pravi čas slišala, da sta skozi okno in čez hrib zbežala ven. Brez vsega, le s tem, kar sta imela na sebi. Avtomobili so ostali notri."

Plaz je uničil in zradiral tri hiše, ostale so le ruševine, videti je, kot bi tu divjala vojna. Nekoč mogočne smreke so padale kot po tekočem traku. Poleg hiš je rušilni plaz odnesel tudi edino cesto, ki je vodila do hribovskih kmetij. Zdaj se lahko do njih prebijejo le po gozdni poti, prevozni le za terensko vozilo ali traktor.

"Ne moremo nikamor, smo odrezani. Edina možnost je vlaka, po kateri ste se pripeljali, se pravi s traktorjem in terencem. Hrano in gorivo nam dostavlja helikopter," razlaga Danijela Kosmač. In tako je že tretji teden. Še vedno so brez elektrike, tudi gorivo za agregat jim dostavlja helikopter. Imamo dva šoloobvezna otroka, tu so tudi starejši ljudje, strah me je, če se komu od nas kaj zgodi, opisuje.

"Upam, da niso pozabili na nas," razmišlja. "Zavedam se, da so glavne ceste sedaj prioriteta, ampak se hkrati bojim, da potem, ko bodo tiste urejene, bo zmanjkalo mogoče ali časa, ali denarja, ali mehanizacije za nas, ki smo tu."

S hribovske kmetije se peš, po plazu prebijemo še do tretje hiše, ki jo je pod sabo pokopal plaz. "Bežal je skozi plaz, pogrezal se je do kolen, da je lahko prišel do sosedne kmetije, kjer so mu potem tudi pomagali," pripoveduje lastnikova nečakinja Karla Knap. "Stvar ga je tako šokirala, tako pretresla, da je rekel, da sploh ne želi priti več pogledat, da je čim bolj odmaknjen, ker vsako stvar podoživi. Rekel je, da je kot brezdomec, ki nima ničesar, niti cule na rami," še doda.

Trenutno je v enem od apartmajev v Lučah, kmetija, kjer je bil rojen in kjer je živel 68 let, pa je ostala le še spomin.