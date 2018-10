Žena bivšega šefa Interpola ni prepričana, da je njen mož še živ

Kitajske oblasti so zatem sporočile, da ga preiskujejo zaradi korupcije oziroma suma prejemanja podkupnin. Sam je 7. oktobra podal odstop s položaja vodje mednarodne organizacije kriminalistične policije. Menga preiskuje kitajska narodna nadzorna komisija, ki lahko osumljence do šest mesecev zadržuje brez zagotovitve pravne pomoči.

Soproga nekdanjega šefa Interpola, Kitajca Meng Hongveja , je v enem redkih intervjujev za BBC povedala, da se boji za njegovo življenje in lastno varnost. Ob tem je ostro napadla kitajske oblasti, ki so Menga prejšnji mesec aretirale v skrivnostnih okoliščinah. Označila jih je za krute in umazane.

Izjave njegove soproge Grace Meng predstavljajo redko in tudi izjemno odkrito kritiko kitajskih oblasti s strani osumljencev v boju Pekinga proti korupciji, ki se običajno odvija v skrivnostnih okoliščinah, v javnost pa pride zgolj uradna različica dogajanja.

"To je politični pregon. Nisem prepričana, da je še živ," je v intervjuju, ki so ga opravili v Franciji, povedala Mengova. "Otrokom pravim, da je očka na dolgi poslovni poti," je dodala z drhtečim glasom. V intervjuju so jo zakrili in videti je zgolj njeno silhueto. Že preden je iz Kitajske prišla njegova odstopna izjava, je soproga medijem razkrila, kakšno je bilo njegovo zadnje sporočilo, zaradi katerega je prepričana, da je v nevarnosti.

Tudi sama se namreč boji za svojo varnost. Kot je povedala, kitajske oblasti ne poznajo meja, ko gre za ukrepanje proti nasprotnikom. Sama naj bi prejela grozilne telefonske klice, v katerih so ji sporočili, da je tudi v Franciji tarča.

"Kruti so. Umazani so," je dodala Grace Meng. "Upreti se moram. Nočem, da bi bilo še več takšnih žena in otrok, kot smo mi," je dodala.

V kampanji proti korupciji, ki jo je sprožil kitajski predsednik Ši Džinping, so doslej kaznovali že več kot milijon uradnikov. Državljani, ki so siti endemične korupcije na Kitajskem, jo v veliki meri podpirajo. A nekateri analitiki pravijo, da kitajski predsednik kampanjo izkorišča tudi za odstranitev političnih tekmecev.

Eden najvplivnejših politikov, ki padel je v okviru kampanje proti korupciji, je bil nekdanji vodja varnostnih služb Žou Jongkang, ki je pred več kot desetletjem poskrbel tudi za napredovanje Menga. Žouja so leta 2014 obsodili na dosmrtni zapor.

Kitajska si spričo svoje gospodarske moči prizadeva za umestitev svojih predstavnikov na visoke položaje v mednarodnih organizacijah. Imenovanje Menga na čelo Interpola je bil velik uspeh v teh prizadevanjih, a politični strokovnjaki pravijo, da bo njegov padec verjetno ta kitajska prizadevanja zavrl.