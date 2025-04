Ženska posadka varno na zemlji: 'Zelo mirno je tam gor'

"Vrsto let sem sanjala o tem in zdaj so sanje postale resničnost." Tako je ameriška zvezdnica, pevka Katy Perry, opisala občutke pred prelomnim vesoljskim podvigom. Skupaj s petimi ženskami je z raketo poletela v vesolje. Gre za prvo izključno žensko vesoljsko posadko po več kot 60 letih, trdijo v podjetju Blue Origin milijarderja Jeffa Bezosa, ki je organiziralo polet. Članica odprave je tudi Bezosova zaročenka Lauren Sanchez.