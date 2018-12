Ženska s presajeno maternico rodila deklico

Zgodovinska operacija presaditve maternice, ki so jo izvedli septembra 2016 v brazilskem Sao Paulu, je pokazala, da bi na ta način lahko pomagali vsem tistim ženskam, ki ne morejo imeti otrok zaradi težav z maternico. Doslej so imele te ženske na voljo le možnost posvojitve ali uporabo nadomestne matere.

A "povpraševanje" je precej večje od števila živih darovalk, ki so pripravljene dati svojo maternico komu drugemu, zato so si znanstveniki prizadevali izvesti presaditev od umrle darovalke. Pred prvim uspešnim posegom so izvedli še deset poskusov v ZDA, na Češkem in v Turčiji, so še navedli v članku.

Maternico so ji presadili med deseturno operacijo, nato pa so ji sedem mesecev kasneje, ko organ ni kazal težav z zavrnitvijo in ko je ženska imela tudi normalno menstruacijo, vsadili še njena jajčeca, ki so ji jih oplodili že štiri mesece pred transplantacijo. Deset dni kasneje so zdravniki sporočili veselo novico - ženska je bila noseča.

Nosečnost je potem potekala bolj ali manj normalno, razen manjše infekcije ledvic, ki so jo odpravili z antibiotiki. Po 36 tednih nosečnosti je s carskim rezom rodila 2,5 kilograma težko deklico. Tri dni kasneje sta že lahko zapustili bolnišnico.

Ženski so med carskim rezom odstranili tudi maternico, da je lahko nehala jemati zdravila za preprečevanje zavrnitve presajenega organa.

Ko so znanstveniki napisali strokovni članek za objavo v reviji The Lancet, je bilo dete staro sedem mesecev in 12 dni. Lepo se je dojilo in je tehtalo 7,2 kilograma.