Ženska se je povsem sama v popolni temi zbudila na parkiranem letalu: 'Bilo je grozljivo'

Pri Air Canada so potrdili, da se je dogodek zgodil in da ga preiskujejo. Na Facebooku je Adamsova zapisala, da se je zbudila okoli polnoči, nekaj ur po tem, ko je letalo pristalo: "Povsem 'zmrznjena' sem bila 'ujeta' na svojem sedežu v popolni temi." Kot je zapisala, je bila izkušnja grozljiva. Uspelo ji je kontaktirati prijateljico, ki ji je sporočila, kje je, telefon pa je po manj kot minuti ugasnil, saj ji je zmanjkalo baterije. Prijateljica je poklicala na letališče in sporočila, kje je Adamsova, poroča BBC.

Ko se je zbudila, je zmrzovala, še vedno je bila pripeta, na krovu pa po njenih besedah ni bilo nikogar. Kot je povedala, po incidentu doživlja ponavljajoče se nočne more. Letalo je bilo parkirano daleč stran od pristajalne steze in letališkega terminala letališča v Torontu.

Z dihanjem je pozabljena potnica skušala preprečiti napad panike. V pilotski kabini je našla svetilko, uspelo ji je tudi odpreti vrata letala, vendar pa bi morala skočiti 15 metrov v globino. S svetilko je nato pritegnila pozornost voznika vozička za prtljago, ki je bil v šoku in nemalo presenečen, ko je zagledal Adamsovo ob odprtih vratih letala. Kot je povedala, ji je Air Canada po dogodku ponudil prevoz z limuzino in nastanitev v hotelu, vendar je ponudbo zavrnila, saj se je želela čim prej vrniti domov. Predstavniki letalske družbe so jo po njenih besedah večkrat poklicali in se ji opravičili za neljub dogodek.