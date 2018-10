Ženska se je razstrelila v prestolnici Tunizije, med ranjenimi osem policistov

V centru Tunisa se je malo pred drugo uro popoldan razstrelila 30-letna ženska. Do eskplozije je prišlo na aveniji Habib Bourguiba, ki teče skozi center mesta. Policija je celotno območje zagradila. Na kraja dogodka so številna reševalna vozila.

Tunizijska tiskovna agencija TAP piše, da je bilo v samomorilskem napadu ranjeniih osem policistov in en civilist, kar je potrdila tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Sofiene Zaag. Napad so že označili za "teroristično ekplozijo". O smrtnih žrtvah zaenkrat ne poročajo.

"Stal sem pred gledališčem in slišal močno eksplozijo in videl ljudi, ki bežijo," je za Reuterspovedal očividec Mohamed Ekbal bin Rajib. Številne priče dogodka so potrdile, da se je ženska razstrelila v bližini več policistov.