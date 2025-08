Ženska z nožem ubila 53-letnika iz Lovrenca na Pohorju

Ko nasilje vzame življenje, ostanejo le vprašanja, zakaj se je zgodilo. V Lovrencu na Pohorju je 45-letna ženska z nožem ubila 53-letnika. Sosedje sicer niso slišali ničesar, so pa v šoku. Pravijo, da je šlo za mirnega in skromnega človeka, da pa nje niso poznali. Ali je šlo za samoobrambo, glede na to, da dogodek policija obravnava kot uboj in ne kot umor, kjer je zagrožena višja kazen, pa zaenkrat policija še ne razkriva.