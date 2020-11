Pokojninska vrzel: ženske v Sloveniji povprečno prejemajo 16 odstotkov nižjo pokojnino

Ženske se v povprečju upokojijo v 61. letu starosti, imajo 39 let delovne dobe in prejemajo približno 700 evrov pokojnine. A o pokojnini je, ne glede na starost, treba začeti razmišljati že mnogo prej. "Pokojnina je praktično rezultat vseh prejšnjih let, ko smo delali, bili aktivni na trgu dela in sprejemali določene odločitve. Ljudje ne razmišljamo o tem, ker imamo že dovolj problemov skozi življenje, ampak te stvari se na koncu žal poznajo,"opozarja Maruša Gorišekz Inštituta za razvojne in strateške analize.

Lani so imele v Sloveniji ženske kljub skoraj štiri odstotkov višji odmeri v povprečju za kar 16 odstotkov nižjo pokojnino od moških. "Pokojninska vrzel je v bistvu odraz položaja na trgu dela. In vemo, da moški in ženske nimamo enakega položaja. Ženske imajo še vedno v povprečju nižje plače," razlaga Tanja Salecl z ministrstva za delo.