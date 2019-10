Ženski, ki je na ograji ladje posnela sebek, doživljenjska prepoved križarjenja

Pri nevarnem početju jo je opazil potnik Peter Blosic , ki je opozoril osebje. "Medtem ko sem bil na balkonu, sem videl žensko, ki je splezala na ograjo. Vse je zgodilo tako hitro. Ker nisem vedel, kakšni so njeni nameni, sem obvestil posadko. Če ne bi rekel ničesar in bi skočila, bi se počutil grozno," je povedla za CNN. Fotografijo ženske, ki je bila oblečena v modre kopalke, je potem objavil tudi na svojem Facebook profilu.

Neimenovano žensko so odstranili z ladje Allure of the Seas (Čar morja) podjetja Royal Carribean po tem, ko je splezala na ograjo balkona, da bi posnela fotografijo. Incident se je zgodil, ko je bila križarka na poti v Labadee na Haitiju.

Posadka je žensko izsledila in jo že na Jamajki, ko se je ladja zasidrala v pristanišču Falmouth, odstranila z ladje. Predstavnik podjetja Royal Carribean je potrdil incident. "V začetku tega tedna smo na ladji Allure of the Seas opazili potnico, ki se je obnašala nepremišljeno, saj je pozirala na ograji balkona s pomočjo spremljevalca. Varnostna služba je bila obveščena in gosta sta se morala izkrcati v Falmouthu. Zaradi njunih dejanj imata doživljenjsko prepoved plutja z našim podjetjem," so sporočili.

Na spletni strani podjetja imajo zapisano, da je "sedenje, stanje, ležanje ali plezanje na ali čez ograjo ladje prepovedano" zaradi varnosti gostov.