Žensko, ki je izginila v havajski 'divjini', našli živo

Reševalci so na Havajih našli žensko, ki so jo pogrešali več kot dva tedna. 35-letno Amando Eller so nazadnje videli 8. maja, potem pa je se je za njo izgubila vsakršna sled. Našli so jo v težko dostopnem globokem jarku med dvema slapovoma, ko je bosa iskala hrano.

35-letna inštruktorica joge in fizioterapevtka Amanda Ellerje 8. maja izginila potem, ko se je odpravila na 'pohod' po havajskem gozdnem rezervatu Makawao. Reševalci so po njenem izginotju na parkirišču v bližini rezervata našli njen avto, torbico in telefon. Pred izginotjem jo je zadnji videl njen partner, ki je bil prepričan, da se je Ellerjeva izgubila nekje v pragozdu.

Izgubila se je na območju z gosto vegetacijo in na nevarnem terenu Iskanju Ellerjeve se je v tem času na severni strani havajskega otoka Maui pridružilo več kot 100 prostovoljcev, reševalcev in celo detektivov. Iskali so jo tudi s pomočjo izurjenih psov. Območje, kjer se je izgubila, je težko dostopno, na njem je več jarkov, lukenj in gosta vegetacija, kar je oteževalo iskanje. A po več kot dveh tednih jo je opazila ekipa reševalnega helikopterja. Kot so opisali reševalci, je Ellerjeva mahala na pomoč. Fotografije, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, kažejo, da je po dveh tednih v divjini 'umazana', ranjena, a nasmejana. Našli so jo v težko dostopnem globokem jarku med dvema slapovoma, ko je bosa iskala hrano, so povedali reševalci, poroča BBC.

