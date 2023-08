Zgodba o boju za življenje: enega sina je nosila na boku, drugega držala za roko

Špela Krumpačnik in njen partner Dominik Germelj si v najhujših nočnih morah nista predstavljala, da bo le ena deževna noč njihovo življenje spremenila za vedno. Da bo razbesnela Savinja spodkopala in nagnila njihovo hišo, ki so jo tri leta gradili z lastnimi rokami, v njej pa živeli komaj pol leta. Ostali so brez vsega, a najpomembnejše, pravita, da so ostali živi: "Najmlajši je še spal, starejši je bil na oknu, ker ga je zbudilo bučanje, ker so skale in drevesa udarjali v hiško. Vse se je treslo in bobnelo in ga je bilo zelo strah."

"Šli smo en korak gor in tri navzdol, s prsti smo praskali po zemlji. Metala sem otroka gor, drugega pa vlekla za seboj. Sploh ne znam povedati. Nepredstavljivo, to je bilo kot v filmu, sploh se ne da opisati," pripoveduje 29-letna mama, ki se je v tistem najhujšem dežju z otrokoma borila za življenje.

"Starejšemu sinu je stalno drselo, s prsti smo rili po zemlji, bosi, samo da bi se obdržali in premikali naprej," razlaga. V neki točki pa, prizna, se je vdala: "Nisem imela skorajda več upanja in smo se v enem trenutku usedli za eno smreko in sem rekla, jaz ne morem več. Počakajmo, da nas bodo prišli rešit. Starejši je rekel, naj gremo naprej v Struge, tam bomo dobili sok, tja moramo priti. Dal nam je toliko upanja, da smo šli naprej." Če bi bila sama, če ne bi bilo otrok, pove: "Bi sedela za enim drevesom in čakala, ne vem kaj, da umrem ..."

"Do prvega grabna sem na sina v nosilki padla že petkrat. Udarjal se je v glavico, zato sem ga takrat dala ven iz nosilke in ga nosila na boku, starejšega pa sem držala za rokico. Kako se je mali boril, čeprav je tudi njega sezuvalo. Nogice smo mu tlačili v tiste modre čeveljčke. Medtem sem mogla najmlajšega posaditi za eno smreko, da se mi ni zvalil v prepad. Vsega se niti ne spomnim, to je bil boj za preživetje," se spominja Špela.

"Iz omare sem pograbila dva zimska pajacka in dve volneni kapi, otroka sem hitro oblekla in jima dala na glavo kapici. Na sebe se še spomnila nisem, bila sem v pižami," pripoveduje Špela. Šlo je za sekunde, razlaga, saj se je hiša, v kateri so živeli komaj šest mesecev začela nagibati. Mlajšega fantka je dala v nosilko, triletnika pa prijela za roko. Edina pot k rešitvi je bil beg v gozd.

Istočasno pa je borbo za svoje in življenja drugih vaščanov bil tudi Špelin partner, saj je podivjana Savinja iz njihove vasi naredila otok. Vedeli so, da morajo najti način, da pridejo na drugo stran, nam razlaga Dominik: "Smo navezali ta štrik z balkona na balkon. Jaz sem šel prvi čez in sem se sam vlekel, potem pa smo ugotovili, da starejši sami ne bodo prišli skozi. Smo tako naredili, da smo še en štrik navezali pa da smo potem vlačli naprej in nazaj. In tako se nas je rešilo šestnajst." V vsem tem času Dominik ni vedel, ali so Špela in oba otroka sploh še živi. V mislih je imel le eno, s solzami v očeh razlaga: "Če še hočem videti svoje otroke, moram priti čez. Drugega nisem imel v glavi." "Ko je Dominik prišel v Struge, sva rekla, vse bomo popravili, samo da smo živi, ker je šlo za las za njega in za nas v gozdu. In nas to toliko pokonci drži, da ne moreš verjeti, samo da smo živi," nam pove Špela.

V eni noči je mladi štiričlanski družini podivjana Savinja vzela vse: "Tri leta smo delali, domači so mi pomagali, sam sem delal. Sam sem gradbinec. Vse ure, vse kar sem imel našparano, vse je šlo. Par ur, pa imaš več ničesar. pomagati pa ne moreš nič, samo gledaš lahko," nam pove Dominik. Čeprav sta izgubila svoj dom, za katerega sta težko garala in vanj vložila vse svoje prihranke, sta srečna, da so vsi skupaj. Njuna dva otroka, starši, dedki, babice, sosedje.

Po ujmi so v zaselku Struge povezani bolj kot kadarkoli prej in to tako Špeli in Dominku kot drugim vaščanom daje upanje, da lahko znova začnejo iz ničesar.