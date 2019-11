Zgodba kot iz filma: 48-letni Indijec se je kar 15 let izdajal za pilota

Če si videti kot pilot, to očitno v očeh drugih tudi si. Takšno razmišljanje je kar 15 let pomagalo Indijcu Rajanu Mahbubaniju, ki si je za svoj zadnji let – čeprav tega ni vedel – izbral vlogo pilota nemške Lufthanse. Mnoge je njegov primer spomnil na film Ujemi me, če me moreš, v katerem je naslovno vlogo imel Leonardo DiCaprio, ki se je kot slepar Frank Abagnalemed drugim prav tako izdajal za pilota. 48-letni Mahbubani s pilotsko uniformo sicer ni želel prevzeti vloge pilota v kabini, saj se je želel "le" izogniti dolgim vrstam pri varnostnih pregledih in dobiti boljše sedeže.