Zgodba kot iz filma: lažna dedinja bo razkošno življenje zamenjala za zapor

Iz naivnih bogatašev je izvlekla nekaj tisočakov in prepričala banko v posojilo 100.000 dolarjev. Za 35.400 dolarjev, ki jih ni nikoli odplačala, je najela zasebno letalo za polet v Nebrasko in nazaj. Svoje žrtve naj bi oškodovala za skupno 275.000 dolarjev (245.000 evrov).

V resnici sama ni zaslužila niti centa, njen oče pa naj bi bil nekdanji avtoprevoznik, ki ima zdaj podjetje s hladilnimi napravami.

Njen odvetnik Todd Spodek je med procesom trdil, da ni imela slabih namenov, da si je le kupovala čas, da bi lahko odplačala dolgove. Dejal je, da je – kot poje Frank Sinatra – "zgolj poskušala preživeti v New Yorku" in nameravala vse plačati, a so jo prehitro ujeli.

A newyorška sodnica Diane Kiesel je njegove trditve zavrnila z besedami, da jo njeno življenje bolj spominja na pesem Brucea Springsteena – Blinded by the Light (Zaslepljena z lučmi). "Bila je zaslepljena z bliščem in glamurjem New Yorka," je dejala, osupla nad tem, kako premišljene so bile njene prevare.

Sorokinova je zavrnila sporazum o priznanju krivde in porota jo je aprila spoznala za krivo prevar. Sodnica ji je nato v četrtek izrekla zaporno kazen od štirih do 12 let. Poleg tega bo morala plačati 24.000 dolarjev kazni, oškodovancem pa bo morala povrniti ves denar. Njena dejansko prestana kazen bo odvisna od več dejavnikov, kot je na primer vzorno vedenje. Po odsluženi kazni pa jo bodo najverjetneje izgnali v Nemčijo.

Sorkinova se je po izreku kazni opravičila žrtvam prevar. "Opravičujem se za napake, ki sem jih storila," je dejala. A tožilec je dejal, da za svoja dejanja ni pokazala skoraj nobenega obžalovanja. Celo na sodišču je skrbela za svoj brezhiben videz. Imela je na primer stilistko, ki jo je uredila za vsak nastop v sodni dvorani.

Da bi zgodbo lažne bogate dedinje preslikal na filmske ekrane, se je že zagrel Netflix. Kot najverjetnejšo producentko se omenja Shondo Rimes, ki je ustvarila uspešni seriji Grey's Anatomy in Scandal.