Murskosoboška državna tožilka pijana povzročila prometno nesrečo?

Franc je praznoval 100. rojstni dan. Na praznovanju ga je nekdo vprašal, kako je mogoče, da je pri teh letih tako zdrav in poskočen.

„Mislim, da je k temu pripomoglo veliko gibanja na svežem zraku – ne glede na to, ali je sijalo sonce, ali je deževalo ali snežilo,“ pravi Franc. „In kako vam je uspelo, da ste se držali tako strogega režima vadbe?“ so začudeno vprašali zbrani. „Veste, ko sva se z Miciko poročila pred 75 leti, sva se dogovorila, da bo vsakič, ko se bova skregala, tisti, ki ne bo imel prav, moral na dolg sprehod.“