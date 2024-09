Zgodba z izbiro komisarja nosi vse elemente klasične telenovele

Kaj radi gledate po televiziji? Informativni program, resničnostne šove, šport, mogoče telenovele? Aleksander Pozvek se je odpravil na ulice in izvedel, da so telenovele kar precej na vrhu priljubljenosti gledanosti. Tudi telenovela okoli imenovanja slovenskega kandidata za evropskega komisarja. Aleksander se je z ljudmi pogovarjal, kdo bi bil najboljši kandidat in kater resor bi zadovoljil naše apetite. Poglejmo, če so ljudje bolj enotni kot politiki.