Zgodbe, ki so se zaradi koronavirusa izoblikovale v izjemne podjetniške ideje

Letošnje leto bomo zagotovo vsi z velikim veseljem pozabili. A nas je marsikaj tudi naučilo. Med drugim tega, da smo močnejši, če stopimo skupaj - v prenesenem pomenu, seveda. Že spomladi v prvem valu koronavirusa so vzniknile številne ideje, kako kupiti domačo zelenjavo, sadje in izdelke in tako ubiti dve muhi na en mah: jesti zdravo in podpreti domače kmete, pridelovalce, ki so se pri prodaji naenkrat znašli v slepi ulici. In kaj je pri vsem skupaj najbolje? Da so se ideje tako prijele, da danes veljajo za izjemne podjetniške ideje.