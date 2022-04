Bili smo srečni, delovni, veseli ljudje s cilji. Želeli smo samo živeti v miru, a ravno to so nam vzeli, so besede enega izmed Ukrajincev, s katerimi smo govorili. Ravno nedolžni ljudje so tisti, ki v tej politični vojni plačujejo največji davek. Dogajanje je spisalo številne zgodbe Ukrajincev, ki jim je vojna spremenila življenje. Pa ne samo tistim, ki so morali bežati in za seboj pustiti najbližje, tudi tisti, ki že več let živijo v Sloveniji in trepetajo za svoje družine.