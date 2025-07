Uspešne zgodbe za svetlo prihodnost otrok z redkimi boleznimi

"Težko je, ko veš, da si varčeval celo življenje, na koncu prosjačiš za nekaj osnovnega, kot je zdravje otroka," priznava Živa Krelj, mama dečka Matica, ki se bori z Dušenovo mišično distrofijo. A ko skupaj stopi cela Slovenija in za zdravljenje zbere kar štiri milijone evrov, je to dokaz, da zmoremo. Zmoremo pomagati tem mladim upom, da se bodo lahko veselili svetle prihodnosti. In takšnih navdihujočih in velikih zgodb smo v zadnjih letih Slovenci skupaj zapisali kar nekaj.