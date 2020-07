Celjani remizirali z Olimpijo in v zrak prvič v zgodovini dvignili državni pokal

Pokal za najboljše nogometno moštvo v državi ostaja na Štajerskem. Toda iz Maribora se seli v Celje, nogometaši iz knežjega mesta so namreč šokirali oba največja slovenska kluba in prvič v stoletni zgodovini kluba osvojili naslov. Mlada ekipa Dušana Kosiča, ki se je prvič znašla pod takšnim pritiskom, je iztržila remi in se veselila zgodovinskega remija. Kaj pa sledi za Celjane? Po zgodovinskem uspehu že pogledujejo v prihodnost, ne želijo biti muha enodnevnica in na evropskem prizorišču želijo pustiti svoj pečat.

