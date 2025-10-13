Svetli način
Svet

Zgodovinski dan na Bližnjem vzhodu

Gaza, 13. 10. 2025 16.57 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Melita Stolnik
Hamas je v skladu s prvo fazo dogovora z Izraelom iz ujetništva izpustil vseh 20 še živih talcev, ki jih je zajel v napadu na Izrael pred dvema letoma. Izrael pa je iz zaporov izpustil približno 2000 Palestincev. Nekateri izpuščeni talci so že objeli svoje najdražje. Na krajšem obisku v Tel Avivu se je dopoldne mudil ameriški predsednik Donald Trump in tam požel stoječe ovacije. Vojna je končana, je dejal. Medtem pa izraelski premier Netanjahu opozarja, da kampanja za zaščito Izraela pred sovražniki še ni končana.

