Zgodovinski dan za Veliko Britanijo: bodo vendarle potrdili dogovor?

Združeno kraljestvo in Evropska unija sta dosegla dogovor o brexitu, ki ga je britanski premier Boris Johnson označil za odličnega, saj po njegovih besedah omogoča, da zapustijo EU, hkrati pa ohranijo "najtesnejše odnose prijateljstva in sodelovanja". "Kjer je volja, je dogovor. Imamo ga!" pa je po sklenitvi dogovora tvitnil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Opisal ga je kot pošten in uravnotežen dogovor za obe strani.

Britanski parlament bo tako danes, prvič po 37 letih, zasedal in glasoval v soboto. Premier Johnson je prepričan, da bodo poslanci dogovor podprli, za to pa je potrebnih 320 glasov. Opozicijske stranke in severnoirska Demokratična unionistična stranka(DUP) so napovedale, da bodo glasovale proti dogovoru.