Zgorel grad Šuri, ena največjih japonskih znamenitosti

Na japonskem otoku Okinava je zgorel grad Šuri, ki je spadal pod Unescovo svetovno dediščino in je veljal za eno največjih japonskih znamenitosti. Okoli 500 let star leseni grad, ki je služil tudi kot protokolarni objekt za najvišja srečanja svetovnih voditeljev, je pogorel skoraj v celoti. Leta 1933 so ga razglasili za narodno bogastvo.

Požar v gradu Šuri v južni prefekturi Okinava je izbruhnil zgodaj zjutraj po lokalnem času. Kot so sporočili gasilci iz glavnega mesta prefekture Nahe, so prejeli klic nekaj čez pol tretjo uro zjutraj, piše spletna stran nhk.or.jp. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Policija je medtem sporočila, da sta glavna stavba in bližnje poslopje pogorela praktično v celoti, gasilci pa še vedno poskušajo pogasiti tudi tretjo stavbo, ki je zagorela. O poškodovanih ne poročajo. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Grad je pred okrog 500 leti postavila dinastija Rjukju, leta 1933 pa so ga razglasili za narodno bogastvo. Med drugo svetovno vojno je pogorel do tal, glavno stavbo pa so prenovili leta 1992. Grad Šuri spada med največje japonske znamenitosti. FOTO: Dreamstime Grad je služil kot prostor za najvišja državna srečanja, tam so se nazadnje srečali tudi voditelji skupine G8. Ostanki prvotnega gradu so bili skupaj z ruševinami ostalih gradov dinastije Rjukju na Okinavi razglašeni za Unescovo svetovno dediščino, še piše nhk.or.jp.