Zgrožena Melania: 'Sina lahko krsti za Barrona, kar pa ne pomeni, da bo baron'

Ameriška strokovnjakinja za ustavno pravo, profesorica prava z univerze Sanford Pamela Karlan, je med zaslišanjem v ameriškem kongresu zvezi z ustavno obtožbo predsednika Donalda Trumpa omenila tudi predsednikovega sina Barrona. Prva dama Melania Trump se je na to ostro odzvala, češ da izkorišča otroka, Karlanova pa se ji je opravičila.

V pravosodnem odboru ameriškega kongresa so v sredo zasliševali štiri strokovnjake za ustavno pravo, od katerih so trije podprli ustavno obtožbo in odstavitev predsednika. 'Sina lahko krsti za Barrona, kar pa še ne pomeni, da bo baron' Karlanova je skupaj z dvema kolegoma pojasnjevala javnosti, da ZDA niso monarhija, ampak republika, v kateri ni nihče nad zakonom. To je ponazorila z izjavo, da lahko Trump svojega sina krsti za Barrona, kar pa še ne pomeni, da bo baron.

Njeno izjavo so najprej napadli republikanski člani odbora za pravosodje, oglasila pa se je tudi Melania Trump, ki je menila, da mora biti profesorico sram, ker izkorišča otroka. Karlanova se je kasneje opravičila in priznala, da Barrona ne bi smela vpletati. Pojasnila je, da je le želela ponazoriti, da ZDA niso monarhija, ne glede na to, kaj o sebi in svojih pooblastilih misli Trump. Preiskava pred ustavno obtožbo se je začela, ker je Trump zadrževal pomoč Ukrajini, od katere je zahteval razglasitev preiskave političnega nasprotnika Josepha Bidna samo, da mu politično škoduje pred volitvami leta 2020. "Še nikoli doslej nismo bili prisiljeni obravnavati obnašanja predsednika, ki je, kot kaže, iskal osebno politično uslugo pri tuji vladi," je dejal predsednik odbora Jerrold Nadler iz New Yorka."Če ga zdaj ne obrzdamo, bo skoraj zagotovo spet iskal tuje vpletanje v naše volitve za svojo osebno korist."Nadler in demokrati so pri tem namignili, da lahko Trumpa čaka tudi obtožnica zaradi oviranja preiskave ruskega vpletanja v predsedniške volitve leta 2016. Karlanova,Noah Feldman z Univerze Harvard in Michael Gerhardtz Univerze Severne Karoline so menili, da so snovalci ZDA ali očetje naroda predvideli ustavno obtožbo ravno za takšne primere, kakršen je Trumpov. Po njihovem bo ustavna obtožba postala povsem brezpredmetna, če kongres ne bo sprožil postopka proti Trumpu. Jonathan Turleyz Univerze George Washington, ki je v 90. letih podpiral ustavno obtožbo proti Billu Clintonu zaradi laganja o spolnem razmerju, pa je dejal, da Trumpa ne mara in zanj ni volil, ampak meni, da ustavna obtožba ni upravičena, ker ni dokazov, da je Trump v zvezi z Ukrajino prekršil zakon. 'Demokrati preveč hitijo z ustavno obtožbo'

