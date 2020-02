Na mejnem prehodu Pasjak so hrvaški policisti zadrževali dva avtobusa. Na enem je bilo 17 dijakov srednje strojne šole z Reke, ki so se vračali z izmenjave v Milanu. Drugi avtobus pa je bil na redni liniji Trst-Reka. Hrvaškim dijakom, ki so ustali ujeti na meji, je eden od staršev z Reke pripeljal hrano in pijačo ter tople obleke, saj so vsi ujeti na meji ostali brez hrane in pijače.