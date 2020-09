'Zgroženi smo zaradi neresničnih informacij, ki so prišle na splet'

OŠ Gustava Šiliha iz Velenja želi opravičilo osebe, ki je po Facebooku razširila lažno novico, da se je zaradi nošenja maske onesvestila njihova sedmošolka, ki naj bi imela masko, a da naj bi jo kljub temu silili nositi masko. Želijo, da se oseba opraviči tako sedmošolki in njenim staršem kot tudi njenim sošolcem, saj je zapis na družbenem omrežju trdil tudi, da so sošolci jokali, medtem ko so jo reševalci odnesli na nosilih. Kaj se je na osnovni šoli pravzaprav dogajalo?