Žibek: V moji 30-letni karieri je bila to ena izmed zelo zahtevnih intervencij

Okoli sedme ure zjutraj je tovornjak v pokritem vkopu Malečnik trčil v kolono vozil in pri tem zagorel. Nato je izbruhnil požar, ki je zajel še dve tovorni vozili. Na kraj nesreče je prihitelo 120 gasilcev iz Gasilske brigade Maribor in še iz enajstih prostovoljnih gasilskih društev s 33 vozili, ki so po več urah izredno zahtevne intervencije ogenj ukrotili, a do konca niso vedeli, koliko ljudi v zoglenelih tovornjakih sploh iščejo. K sreči se je vsem voznikom uspelo pravočasno rešiti, nihče med njimi ni huje poškodovan. Je pa materialna škoda v predoru ogromna. Avtocesta tako za zdaj ostaja zaprta. Sanacija bo namreč dolgotrajna.