Žičničarji o odpadli sezoni ne razmišljajo in računajo, da bodo smučišča lahko odprli

Začutili smo pravo zimo, temperature so se pod ledišče spustile tudi v dolinah, kar pomeni, da je čas, da se tudi na smučiščih začnejo resno pripravljati na zimsko sezono. Ampak kdaj, če sploh, ta bo? Žičničarji namreč čakajo na sprostitev javnega prometa in sprostitev omejitve gibanja med občinami. Medtem iz Italije prihajajo pozivi po prepovedi smučanja po vsej Evropi vse do januarja. Pri nas žičničarji sporočajo, da potrebujejo samo še malo primernega vremena in smučišča lahko odprejo. Da bi sezona odpadla, nočejo niti razmišljati.