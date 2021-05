Slovenski žičničarji zagotavljajo: Ob rednem vzdrževanju in pravilni uporabi so varne

"Preden se odpeljemo, moramo gor pregledati zavore - ko to preverimo, lahko spustimo ljudi noter in jih potem pripeljemo gor na planino," pojasnjuje nadzornik žičnice na Veliki planini Žiga Jeretina. Tako se sam nadzor začne že na spodnji postaji in nadaljuje ves čas vožnje, ko strojnik iz nadzorne sobe nadzorujejo premikanje nihalke. "Tu imamo kontrolo nad celotno vožnjo povezano z stikalom, na displayu se vse vidi, kakšne napake se mogoče lahko zgodijo in strojnik mora tem zadevam prilagajati vožnjo. Tukaj imamo tudi kamere, da še dodatno nadzorujemo, da vse poteka tako kot mora, v primeru, da karkoli pride, ali da sprevodnik karkoli spregleda, imamo tudi kamere, da se lahko tudi strojnik prepriča, da je vse varno," dodaja Andrej Potočnik, vodja obratovanja na Veliki planini.

Slovenija je glede varnega obratovanja žičniških naprav povzela standarde, ki veljajo v Evropski uniji, razlaga direktorica sončnega Kanina, Manuela Božič Badalič. "To so tako imenovani tehnični standardi, ki so zapisani za vsako napravo posebej, glede na njene lastnosti in na proizvajalčeve zahteve. V žičniških napravah ni bližnjic, zato je včasih težko kakemu potniku razložiti, da če niso izpolnjeni tehnični pogoji za varno obratovanje naprave, preprosto naprave ne smemo zagnati," še dodaja Badaličeva.