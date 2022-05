Žiga Jelar navdušil na koncertu Jana Plestenjaka

Pogosto se zgodi, da so športniki nadarjeni za različne športe, le redko pa srečamo športnika, ki skriva v sebi popolnoma drug talent. Eden teh je naš smučarski skakalec Žiga Jelar. In če so se mu uresničile ene sanje, ko je letos v Planici stal na najvišji stopnički odra za zmagovalce in pred veliko množico navijačev v zrak dvignil mali kristalni globus, je druge sanje uresničil na popolnoma drugačnem odru. V ljubljanskih Stožicah je na svojem prvem javnem nastopu, koncertu Jana Plestenjaka, uresničil svoje druge sanje. Svoj glasbeni talent je predstavil večtisočglavi množici na razprodanem stadionu in doživel sprejem največjih in najuspešnejših glasbenikov kar s svojim kristalnim globusom v rokah.