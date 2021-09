Žiga Jelar že od malih nog navdušen nad harmoniko in smučarskimi skoki

Poletje je čas, ko športniki, ki tekmujejo v zimskih športih, bolj kot ne nabirajo kondicijo in pilijo tehniko. Smučarski skakalci pa tekmujejo tudi poleti. Na plastiki namreč poteka poletna velika nagrada. Žiga Jelar je že dve leti slovenski reprezentant in po avgustovski tekmi v Courchevelu nadaljuje z rednimi dnevnimi treningi. Ima pa Besničan še eno veliko strast in tako je našo novinarko Tayo Damjan pričakal na malce drugačen, izredno simpatičen način.