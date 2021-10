"Imeli smo tri šoloobvezne otroke pa nikoli ni bil problem ne plačilo, niti za šolo, ker sva oba z možem delala. A ko se mi je ta nesreča zgodila se mi je podrl svet," razlaga mati treh otrok. Ta se je leta 2016 poškodovala in ostala brez službe, živeli so z moževo plačo, ki ni pokrila vseh stroškov. Sedaj pa je še mož na bolniški. "Mi smo vedeli - dokler bo mož lahko delal, bo vse v redu, ko mož enkrat ne bo mogel več delati, bomo pa v težavah. In točno to se je zgodilo letos, ker mož je bil tisti steber, ki je držal finančno plat pokonci," še pravi.

Obrnila se je na Center za socialno delo, a tudi tukaj se je ustavilo. "Za socialno smo vedno nekje na sredini. Nazadnje smo za 23 centov prestopili mejo tistega cenzusa in takrat sem se vprašala, kaj jaz lahko otroku kupim za 23 centov."

Do sedaj so imeli ta čas priskrbljena vsaj drva za kurjavo, letos pa to ni mogoče. Sredstev nimajo od kod črpat, zima je pred vrati, stroški pa se kopičijo. Strahov je veliko. "Bojim se, da nam bodo začeli zapirati vodo, odklapljati elektriko. Ravno včeraj je prišla položnica, ki je opomin pred sodno izterjavo, kar pomeni, da če ne bomo plačal, bo šlo ...," v strahu razlaga mati.

Tudi otroci občutijo veliko stisko

"Sej veste otroci v devetem razredu, če niso v sklopu drugih otrok, je ta potem kot grdi raček, dobesedno kot grdi raček in ga zavržejo," dodaja. Mati, ki nam je v solzah pripovedovala svojo zgodbo upa, da jim bo kdo priskočil na pomoč in olajšal življenje, ter dodaja:"Tudi mi živimo! Želodce imamo vsi, oni, ki imajo milijarde in mi, ki nimamo nič."