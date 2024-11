Zima, tista prava, že trka na vrata

Če iz omar še niste potegnili kap, šalov in rokavic, je zdaj pravi čas, da to storite, pravijo vremenoslovci. Slovenijo bo namreč zajel ciklon, ki bo v naše kraje prinesel veter, dež, ponekod pa tudi sneg. Na morebitne snežne pošiljke, ki bodo bolj verjetne v višje ležečih in hribovitih krajih, so se s plugi in zalogo soli že pripravili na Komunali Kranj. V polni pripravljenosti pa so tudi njihovi zaposleni, ki pravijo, da bodo zaradi vremenske napovedi bolj težko zatisnili oči.