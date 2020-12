Po zasneženi sredi je marsikdo rekel, da očitno tudi Dars dela od doma. Sneg pa ne prinaša samo nevšečnosti ob cestah in na njih, ampak tudi številne zimske radosti. Pa ne samo to – sneg prinaša tudi tradicionalne slovenske športe. Tokrat ne gre za skoke ali smučanje, ampak za hitrostno kidanje in postavljanje gajbic.