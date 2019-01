Zimska pravljica: Niagarski slapovi zamrznili

Ogromen vrteči se ledeni disk, ki je nastal na reki v ameriški zvezni državi Maine in ki spominja na podobo lune ali pa vesoljske ladje , je dobil močno konkurenco pri osupljivih prizorih narave, ki smo jim priča to zimo. Zaradi dolgotrajnega obdobja nizkih temperatur na območju meje med Kanado in Združenimi državami Amerike so namreč deli Niagarskih slapov popolnoma zamrznili.

Fotografije in posnetki na družbenih omrežjih so mnoge osupnili. "Voda na površini in meglice v zraku so se spremenile v led, a še vedno se pretaka ogromno vode," so ob tem zapisali na turistični spletni strani Niagarskih slapov, pišecnet.com.