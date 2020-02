Zimske počitnice: trobentice in zvončki namesto snežakov

Ste med tistimi, ki boste ta teden doma, ker imajo vaši otroci počitnice? Za 144 tisoč učencev in dijakov osrednje in zahodne Slovenije so se namreč začele zimske počitnice, vzhodni in jugovzhodni del države pa na vrsto prideta prihodnji teden. A zimske počitnice so bolj kot ne pomladne, temperature po državi nad 10 stopinj Celzija, snega ni, namesto snežakov pa trobentice in zvončki.