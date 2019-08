'Žirafam grozi tiho izumrtje'

Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami (CITES) prepoveduje kakršnokoli trgovanje z več kot 1000 vrstami živali in rastlin. Toda več kot 50 evropskih poslancev je opozorilo, da je lov na trofeje, ki velja za "nekomercialni", izvzet iz te prepovedi in so se zavzeli za popolno prepoved lova na trofeje. Nekatere živali pa izginjajo bolj neopazno kot druge.

Evropski poslanci in naravovarstveniki so v Ženevi, kjer poteka mednarodna konferenca o zaščiti divjih živali, pozvali k popolni prepovedi lova na trofeje nosorogov, slonov in drugih ogroženih živalskih vrst. Žirafe, morski psi in ostale ogrožene vrste bi lahko odslej uživale učinkovitejšo zaščito.

Za razliko od glasnih pozivov naravovarstvenikov za ohranitev nosorogov in levov, so žirafe deležne manj pozornosti. Kot pojasnjuje Julian Fennessyiz IUCN, je žirafa velika, opazna žival, ki jo lahko obiskovalci precej z lahkoto vidijo v rezervatih, zato se je ustvaril lažen vtis, da žirafe niso vedno bolj ogrožene, poročaAFP.

Upad populacije je veliko višji v osrednjih in vzhodnih regijah, saj so krivolov, družbeni nemiri in uničevanje habitatov glavni vzroki za redčenje populacije teh nežnih bitij.

V Keniji, Somaliji in Etiopiji se je število žiraf v približno treh desetletjih do leta 2018 zmanjšalo za 60 odstotkov, navaja IUCN. Nubijska žirafa pa je utrpela tragičen, 97-odstoten upad populacije, kar je to vrsto potisnilo na rob izumrtja.

Ukrepe za zaščito se sprejema zelo počasi

Leta 2010 so bile žirafe na rdečem seznamu ogroženih vrst IUNC še označene za "najmanj zaskrbljujočo vrsto". Toda šest let pozneje so se znašle na rdečem seznamu ogroženih vrst, kar je marsikoga presenetilo."Zatopravimo, da žirafamgrozitihoizumrtje,"je dejalaJenna Stacy-Dawes iz Zavoda za varstvo narave v San Diegu.

Strokovnjaki opozarjajo, da se ukrepi za ohranitev te elegantne živali sprejemajo precej počasi, prav tako se krešejo mnenja o tem, kakšne ukrepe bi sploh bilo treba sprejeti za zaščito te vrste in v kakšni meri.

V primerjavi s sloni, levi in nosorogi o žirafah vemo zelo malo, je dejal Symon Masiaine iz kenijskega programa za zaščito žiraf Twiga Walinzi."Dandanes še vedno zaostajamo, a napredujemo."O populaciji žiraf v Somaliji, Južnem Sudanu in vzhodnih delih Demokratične republike Kongo ni skoraj nič znanega, saj je tam zbiranje takšnih informacij oteženo. Brez zanesljivih podatkov pa je uvedba ukrepov za zaščito težka.