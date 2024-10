Živa Lavrinc: Moje življenje je enako kot prej, le moje noge počivajo

35-letna Kamničanka Živa Lavrinc je v svoj domač kraj s paralimpijskih iger v Parizu s sotekmovalcem Dejanom Fabčičem prinesla bronasto medaljo iz lokostrelstva. Lok in puščica sta v njeno življenje prišla povsem nepričakovano, po hudem padcu s kolesom, po katerem je pristala na invalidskem vozičku. To je ni ustavilo, da si ne bi poiskala drugega športa, s katerim bi se lahko ukvarjala na vozičku. Po duši je namreč športnica. Po treh letih zavzetega treniranja se ji je uspelo kvalificirati na paralimpijske igre. In to komaj mesec dni po rojstvu sina.